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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى وفاة بليغ حمدي .. تفاصيل قصة حبه مع المطربة وردة

بليغ حمدي ووردة
بليغ حمدي ووردة

تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار بليغ حمدي، الذي أثرى الحياة الفنية بالعديد من الموسيقى التي بقيت في الاذهان، وكان له قصة حب شهيرة مع المطربة وردة وشهد عليها الوسط الفني كله.

فقصة الملحن حمدي بليغ والمطربة وردة، من أعظم قصص الحب، فـ"بليغ" التقي بها لأول مرة في منزل الموسيقار الراحل محمد فوزي، وكان ذلك مطلع الستينيات، واتفقا على أن يلحن لها أغنية «يا نخلتين في العلالي»، ومن هنا انطلقت شرارة الحب داخل الملحن، وقرر أن يذهب إلى والدها ليطلبها للزواج، لكنه يرفض، ويعود "بليغ" ليكتب لها أغنية «العيون السود».

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تزوجت وردة من الضابط جمال قصري، لكن لم يختف الأمل من قلب «بليغ»، فبعد 10 سنوات التقاها وتزوج الثنائي لمدة 6 سنوات، وحتى اتهم «بليغ» في قضية قتل الفنانة المغربية سميرة مليان، اضطر للهرب لباريس، وهناك أرسل إلى وردة ورقة طلاقها ومعها تسجيل بصوته يحمل كل معاني الفراق يقول من خلاله «بودعك وبودع معك».

ورغم الطلاق فإن وردة لم تتخل عن بليغ ووقفت بجانبه في أزمته، وذهبت إلى وزير الداخلية زكي بدر عام 1984، لتتوسط لبليغ، في أن لا يسجن.

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