حسين الشحات: أحلم بالصعود للمونديال.. ونهائي دوري الأبطال تاريخ لا ينسى

أكد حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، أن منتخب مصر الوطني عاني من بعض الأزمات خلال الفترة التي تقلد فيها حسام البدري المدير الفني مقاليد الأمور.

وقال حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية: “منتخب مصر الأول عانى تحت قيادة حسام البدري من عدم الانسجام بسبب قلة المعسكرات وتجمع اللاعبين”.



واستطرد: “البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، مدرب كبير ومخضرم، ونعمل في الفترة المقبلة على الوصول لكأس العالم 2022 وتقديم مستويات مميزة في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون”.



وأضاف حسين الشحات، أن الجماهير تنامى إليها أن سعر الصفقة الذي تم الإعلان عنه في فترة انتقاله للمارد الأحمر من الإمارات هو الذي حصل عليه، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح والجماهير افتكرت إني حصلت على 150 مليون في جيبي وهناك بعض الناس الذي رددت هذا الأمر لفترة طويلة.

وقال حسين الشحات، إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قال للاعبين منذ أول يوم له في الأهلي بأنه جاء ليحصد المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف حسين الشحات: “اللاعبون قدموا كل شيء ليحصل الفريق على بطولة دوري أبطال إفريقيا والجميع كان يضع هدف واحد أمامه لتحقيقه في النهاية مهما كانت الصعوبات”.

وأوضح أن الأجواء قبل مباراة الترجي كانت صعبة بسبب شغب الجماهير ومكثنا في غرف الملابس لفترة لصعوبة الخروج، ولم يكن لدينا شك 1% أن نخسر المباراة وكنا مصممين على الفوز في هذه المباراة.

نهائى دورى أبطال أفريقيا

وعن إحساسه كلاعب قبل خوض مباراة نهائي إفريقيا أمام الزمالك في نسخة 2020 أكد أنهم كانوا يركزون من خلال الدخول في معسكر مغلق وكانوا يجتمعون سويا ولا حديث سوى أنه لا بديل عن الفوز والتركيز على تسجيل هدف مبكر.

اختتم حسين الشحات حديثه قائلا: فريق الزمالك دخل في المباراة وسدد كرة في العارضة وكررها أحمد سيد زيزو وسجل الأهلي هدفا في توقيت لا يعوض مشيرا الى أنه كان لديه إحساس بأن الأهلي سيفوز بالمباراة وبعد إضاعة الكرة التي أهدرها وصله إحساس بأن المارد الأحمر سيفوز باللقب الإفريقي.