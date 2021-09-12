الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

تألق النجمان راغب علامة والشاب خالد في حفلهما الذي أقيم مساء السبت، في إحدى فنادق التجمع الخامس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

الشاب خالد في حفله بالتجمع

حضر الحفل عدد من المشاهير أبرزهم الفنان ماجد المصري وإدوارد والملحن عزيز الشافعي، والفنانة روجينا وابنتها، ونجم كرة القدم محمد زيدان، وعدد من مشاهير السوشيال ميديا والانفلونسرز.

بدأ الحفل بغناء الشاب خالد وتفاعل الجمهور مع أغانيه الشهيرة، ثم صعد راغب علامة ليقدم فقرته الفنية وحرص على شكر زميله الشاب خالد لمشاركته هذا الحدث.

راغب علامة وروجينا يشعلان المسرح

ومؤخرا، هنأ الفنان اللبناني راغب علامة الإعلامي جورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا للإعلام في حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك عبر حسابه بموقع “تويتر ".

وكتب راغب علامة قائلاً: ‏تألفت الحكومة وانشالله يكون فيها خير للبنان وللجميع .. تمنياتي لصديقي الاعلامي الكبير الآدمي جورج قرداحي بالتوفيق في مهامه.. لكني أعود وأذكّر بأنه لا قيامة للبنان بدون محاسبة المسؤولين الذين تسببوا بما وصل اليه بلدنا الغالي من انهيار، وإلا فسيكون فشل الحكومة نتيجة حتمية".