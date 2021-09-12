بفرق 37 عاما.. زواج مسنة وشاب في بث مباشر عبر تيك توك

كشفت سيدة مسنة وشاب متزوجان حديثًا يصل فرق العمر بينهما إلى 37 عامًا إنهما يحبان بعضهما دون قيد أو شرط.

وفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، قام كل من شيريل مكجريجور البالغة من العمر 61 عامًا، وقرآن ماكين البالغ من العمر 24 عامًا من ولاية جورجيا بالولايات المتحدة ، أيضًا ببث حفل زفافهما في 3 سبتمبر عبر تطبيق التيك توك.

وأوضحت الصحيفة أن عندما التقيا لأول مرة في عام 2012 ، كان القرآن يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، وكان يعمل في مطعم للوجبات السريعة يديره نجل شيريل كريس.

شاب يتزوج بمسنة

وأشارت الصحيفة إلى ان الزوجان لم يدخلا في علاقة عاطفية حتى العام الماضي عندما كان القرآن في الثالثة والعشرين من عمره.

وعلى الرغم من تلقي الكثير من التعليقات السلبية عبر الإنترنت حول الفجوة العمرية بينهما ، لا يزال الزوجان ينشران فيديوهاتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مما يجعل معجبيهم على اطلاع دائم بحياتهم.

شاب يتزوج بمسنة

وأفادت الصحيفة بأنهما ارتبطا عندما كان يواسيا بعضهما بسبب التعليقات السيئة التي يتلقونها عبر التيك توك، وسرعان ما بدأ الزوجان في تحميل مقاطع الفيديو معًا.