ماجد المصرى يشارك متابعيه بصورة مع راغب علامة .. شاهد

نشر الفنان ماجد المصرى صورة له مع الفنان راغب علامة ، وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق ماجد المصرى قائلا “ الصديق الغالي النجم ( راغب علامة) نورت الدنيا ”.

أشعل الفنان راغب علامة، حفله في التجمع الخامس والذي بدأ خلال الدقائق القليلة الماضية وسط حضور عدد كبير من محبيه.

وبدأت الفقرة الأولى من الحفل بغناء الشاب خالد، ومن ثم إعتلى راغب علامة خشبة المسرح ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة على التواجد داخل الحفل كان من بينهم ماجد المصري ومحمد زيدان وزوجته.

هنأ الفنان اللبناني راغب علامة الإعلامي جورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا للإعلام في حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك عبر حسابه بموقع “تويتر ".