محمد أبو ستيت لوالدته: بطولة العالم في الكيك بوكسينج هتنور بوجودك

قال العقيد محمد عبده أبو ستيت، بطل العالم في الكيك بوكسينج، إنه يدرب أولاده الثلاثة رياضة الكيك بوكسينج أيضاً، موضحاً أن "عمر" الابن الأكبر يبلغ من العُمر 14 عاماً، و"مالك" الابن الأوسط يبلغ 11 عاماً، و"آدم" الابن الأخير، حيث يبلغ 6 أعوام.

وأضاف محمد عبده أبو ستيت في مداخبة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أن والده ووالدته كانا يستخدمان معه أسلوب معين في التربية، "عودوني أخد قراري بنفسي ومضغطوش عليا في حاجة طوال حياتي.. وده اللي بعمله مع أولادي بردو".

وتابع بطل العالم في الكيك بوكسينج أن ابنه "عمر" بطل الجمهورية في رياضة الكيك بوكسينج، قائلا: "هيلعب معايا في نفس البطولة، وديه أول مرة تحصل إن أب وابنه يلعبوا في نفس البطولة".

وأشار محمد عبده أبو ستيت إلى حبه لوالدته، قائلاً :"البطولة هتنور بوجودها.. ربنا يباركلي فيها.. ويرحم والدي".