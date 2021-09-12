على لطفى يودع مروان محسن بعد رحيله عن الفريق .. شاهد

ودع على لطفى حارس مرمى النادى الاهلى ، زميله مروان محسن بعد أن استقرت إدارة الأهلي على فسخ تعاقدها مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بشكل ودي، بعد فترة قضاها داخل القلعة الحمراء.

ونشر على لطفى صورة لـ مروان محسن عبر موقع انستجرام من خلال خاصية استورى ، وكتب “ ربنا معاك ياحبيبى ربنا يوفقك وتكسر الدنيا ”.

يقيم النادي الأهلي حفلاً بإستاد مختار التتش يوم الثلاثاء لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تتويجهم باللقب التاسع والعاشر بدوري أبطال أفريقيا

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته مساء غد باستاد مختار التتش استعدادًا لخوض مواجهة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويظهر في مران الغد مجموعة اللاعبين الدوليين بعد إنتهاء الراحة السلبية التي منحها لهم بيتسو موسيماني المدير الفني عقب إنتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني وهم محمد الشناوي وأيمن اشرف وأكرم توفيق وأيمن اشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه ومحمد شريف وحسين الشحات، كما سيظهر كل من اليو ديانج وعلي معلول بعد إنتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته غدا الأحد على ملعب التتش بالجزيرة