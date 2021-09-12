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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أيمن الظواهري يظهر بفيديو جديد.. لماذا عاد زعيم القاعدة الآن؟

صدى البلد

نشر أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، السبت، مقطع فيديو جديد للرد على شائعات وفاته، بالتزامن مع الذكرى الـ20 لهجمات الـ11 من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وبلغت مدة الفيديو الذي نشره الظواهري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ساعة، وأشاد خلاله بهجوم بسيارة مفخخة وقع في 1 يناير في منطقة تل السمن في محافظة الرقة شمال شرق سوريا، وأعلنت جماعة "حراس الدين" التابعة لتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عنه، واستهدف قاعدة عسكرية روسية في منطقة تل السمن.

وقال الظواهري في الفيديو، إن المرحلة الحالية تتطلب من القاعدة والمتحالفين معها استنزاف "العدو حتى ينتحب ويئن بسبب النزيف الاقتصادي والعسكري ومن أبرز العمليات في هذا الصدد تل السمن".

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وتحدث الظواهري عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتولي طالبان الحكم في البلاد، الأمر الذي تزامن مع ظهور شخصيات بارزة في تنظيم القاعدة بأفغانستان مجددا، ولكن على الرغم من ذلك اكتفى الظواهري بالإشارة فقط إلى الانسحاب الأمريكي دون الخوض في تولي طالبان السلطة.

وكان الظواهري قد تولى قيادة"القاعدة" عام 2011 بعد تصفية أسامة بن لادن على أيدي قوات العمليات الخاصة الأمريكية في مخبأه في باكستان.

وفي نوفمبر أشارت بعض التقارير إلى أن الظواهري توفي لأسباب طبيعية.

 

الظواهري القاعدة أفغانستان طالبان 11 سبتمبر

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