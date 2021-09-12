سامح حسين يوجه رسالة لـ جمهوره ..شاهد

وجه الفنان سامح حسين رسالة لـ متابعيه من خلال تغريدة نشرها عبر حسابة الشخصى بموقع تويتر .

وكتب سامح حسين " ناكر الجميل إذا وجد من يسعده اليوم

نسى من أسعده بالأمس ونكره ".

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين السينمائية، كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة.

ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها؛ يسافر “إبراهيم”، وزميلته "داليا"؛ لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه؛ لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

الفيلم من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وشارك سامح حسين في بطولته، كل من: “ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.