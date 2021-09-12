وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفى النساء فجرا لمتابعة حالة مريضة

تفقد الدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة بمطروح فجر اليوم الثلاثاء مستشفى النساء والتوليد بمطروح لمتابعة حالة مرضية لسيدة حامل تعانى حالة مريضة سيئة.



كان وكيل وزارة الصحة بمطروح قد تلقى إخطارا من قسم الطوارئ بمديرية الصحة بمطروح بوصول سيدة حامل تعانى من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس والحالة العامة سيئة.

وعلى الفور توجه وكيل وزارة الصحة فجرا إلى المستشفى يرافقة الدكتور مبروك سالم مدير عام المستشفيات وأحمد عبد الخالق رءيس لجنة نقابة العاملين بالصحة .



ووجة للدكتور محمد على بسرعة اتخاذ اللازم وإجراء مسحة فورية للتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وبعد إجراء المسحة تبين أن المسحة سلبية ووجة وكيل وزاره الصحه بتوفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية لتوفير الرعاية الصحية لها ولانقاذ حياتها .