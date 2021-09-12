عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نعرف كيف نواجهها.. إسرائيل: إيران وصلت إلى مرحلة متقدمة من برنامجها النووي

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن إيران وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا من برنامجها النووي، لافتًا إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يثبت أن طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال بينيت، في اجتماع الحكومة اليوم الأحد، إن تقريرين أصدرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا يثبتان أن إيران تواصل مساعيها للحصول على أسلحة نووية، مضيفًا أن العالم يتجاهل هذه التقارير ببساطة.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة أولى إلى إيران

إسرائيل تدعو لتحرك دولى ضد إيران بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأشار إلى أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم في عدة مواقع بينما يعرقلون عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، الدول الكبرى وضع حد لتطور البرنامج النووي الإيراني، وتفتيش المواقع النووية التابعة لها وتحديد مهلة زمنية واضحة، مؤكدا أن حكومته تستطيع مواجهة طهران وستقوم بذلك.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، أعلن اليوم الأحد، أن إيران تدرب مليشيات من العراق واليمن ولبنان وسوريا على تشغيل طائرات مسيرة متطورة في قاعدة كاشان الإيرانية.

وقال جانتس، خلال مؤتمر أُقيم بمعهد مكافحة الإرهاب بجامعة رايشمان، إن "من الأدوات المهمة التي طورتها إيران لمساعدة المليشيات، نظام الطائرات بدون طيار الذي يمكنه عبور آلاف الكيلومترات وينشر مئات منها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان".

وكشف جانتس أيضا أن قاعدة كاشان الواقعة شمال مدينة أصفهان تستقبل تدريبات لمليشيات مسلحة من اليمن والعراق وسوريا ولبنان، لاستخدام الطائرات المسيرة إيرانية الصنع.

وتابع قائلا: "إيران لا تحترم الاتفاقات التي وقعتها ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنها ستحترم الاتفاقات التي ستوقعها مستقبلا. وأدعو الدول التي لا تزال في الاتفاق النووي إلى فرض العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق".

تحرك دولي

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، دعا أمس الأول، إلى رد دولي سريع على إيران بشأن احتمالية امتلاكها أسلحة نووية عقب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي نشر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال بينيت: "إسرائيل تنظر بجدية بالغة إلى صورة الأوضاع التي يعكسها التقرير والتي تثبت أن إيران مستمرة في الكذب على العالم والدفع ببرنامج لتطوير أسلحة نووية وتنفي التزاماتها الدولية".

وأضاف بينيت: "يجب التأكد من أن إيران لن تمتلك أبدا قدرة أسلحة نووية.. أدعو إلى رد فعل دولي مناسب وسريع على أفعال إيران الشديدة، ويحذر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن وقت العمل قد حان لذلك ثبت أن التوقع الساذج بأن إيران ستكون مستعدة لتغيير مسارها عبر المفاوضات لا أساس له من الصحة".

ايران برنامج نووي إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

ترشيحاتنا

النمسا تشيد بدور السعودية في المنطقة وتدعو إيران للعودة لمفاوضات فيينا النووية

وزيرة التجارة تتوجه إلى الإمارات لمتابعة استعدادات الجناح المصرى المشارك بإكسبو دبى

جامعة الأزهر: تخصيص مليون و300 لف جنيه لتجهيز صالات كلية التربية الرياضية

رغم حظر التدخين.. سبب وجود مطفأة السجائر على الطائرات حتى الآن

بعد 20 عاما.. كيف غيرت هجمات 11 سبتمبر منطقة الشرق الأوسط؟

التعليم السعودية تبدأ في احتساب غير المحصنين "غائبين" عن الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية .. ترحيب بقدوم المعتمرين من كل مكان .. بهذه الشروط

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي بعد صراع مع السرطان

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة.. الأسبوع المقبل

زحام على أرصفة محطات مترو "المرج - حلوان" بسبب عطل بمحطة السيدة زينب

السعودية.. التفاصيل الكاملة لضبط رئيس بلدية متلبسا بأموال مشبوهة

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة تعتذر وتحقق.. عائلة مسلمة تضطر لإزالة دماء ابنهم عن الطريق في إنجلترا|صور

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

فيديو

فيديوجراف| ابني مات.. والد طفل ملاهي أسوان يفجر مفاجأة.. والنيابة تفتح التحقيق

فيديوجراف.. للمرة الرابعة.. زواج أصالة نصري من شاعر عراقي رسميا

فيديو جراف.. الإكثار من تناول الفاكهة يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ