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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تلمح لإمكانية تخفيف إجراءات كورونا رغم اقتراب الشتاء

جاويد
جاويد

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيضع هذا الأسبوع خططا لتعامل البلاد مع جائحة كوفيد-19 خلال فصل الشتاء.

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أشار وزير الصحة البريطاني لقناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد إلى أن الحكومة قد ترفع بعض القيود مع الاعتماد على اللقاحات.

وأضاف جاويد: "ومع دخولنا فصلي الخريف والشتاء... سيضع رئيس الوزراء هذا الأسبوع خططنا للتعامل مع كوفيد على مدى الشهور القليلة القادمة".

وتابع "سنظل بالطبع راغبين في التحلي بالحرص الشديد، وفيما يتعلق بالسفر فهناك بعض القواعد التي ستظل سارية لكن بالنسبة لفحص البي.سي.آر المطلوب لدى عودتك إلى بريطانيا من بعض البلدان، أود أن أتخلص منه في أسرع وقت ممكن".
 

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