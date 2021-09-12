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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التجارة تتوجه إلى الإمارات لمتابعة استعدادات الجناح المصرى المشارك بإكسبو دبى

صدى البلد

تتوجه اليوم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى الإمارات لمتابعة الاستعدادات النهائية للجناح المصري المشارك في فعاليات اكسبو دبي 2020 بعد انتهاء الأعمال الانشائية والتجهيزات الداخلية بالجناح وذلك قبل أيام من الافتتاح الرسمي لهذا الحدث الدولي الفريد والمقرر في 30 سبتمبر الجاري.

 

هذا ومن المقرر أن تجري الوزيرة خلال زياراتها لدبي لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم ريم الهاشمي وزير الدولة للتعاون الدولي ومدير معرض دبي 2020 لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، كما ستلتقي الوزيرة مع عدد من الشركات الإماراتية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.


ويرافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.

 

جدير بالذكر أن معرض إكسبو ليس معرضاً تقليدياً بالمعنى المتعارف عليه بل هو محفل طويل الأجل مقره هذه الدورة في الإمارات حيث يستمر المعرض لمدة 6 أشهر ويجتذب زوار من أكثر من 173 دولة حول العالم، حيث ستكون مشاركة مصر بالمعرض فرصة ذهبية لإطلاع العالم على مدار نصف عام بلا انقطاع على ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من بناءٍ للدولة والإنسان على حد سواء وما جنته من ثمار الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية العملاقة والنهضة الصناعية والتنموية في شتى ربوع الجمهورية، وما حققته من نجاح في مختلف قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة وغيرها الكثير.

نيفين جامع وزيرة التجارة التجارة والصناعة إكسبو دبي 2020 مستشار وزيرة التجارة السياحة الصحة قطاعات الاقتصاد

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وزيرة التجارة تتوجه إلى الإمارات لمتابعة استعدادات الجناح المصرى المشارك بإكسبو دبى

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