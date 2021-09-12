إجراء جراحة نادرة لطفل بالمخ في مستشفى ملوي التخصصي جنوب المنيا

نجح أطباء مستشفى ملوى التخصصي جنوب المنيا، اليوم الأحد، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 15 عاما، بعد خضوعه لعملية هي الأولى من نوعها في محافظة المنيا «نزيف بالمخ خارج الام الجافيه» فوز وصول الطفل إلى المستشفى متأثراً بإصابته إثر تعرضه لحادث.

حيث تدخل فريق جراحة المخ و الأعصاب والتخدير والطاقم التمريضي، في ضوء تعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.



كان مستشفى ملوي التخصصي قد أعلن عن تشغيل قسم جراحات المخ والاعصاب بالمستشفي وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر الجارى وذلك تحت إشراف نخبة من استشاريي جراحات المخ والأعصاب بجامعات عين شمس والمنصورة والازهر لمناظرة المرضي بالعيادات الخارجية يوميا بالإضافة إلى إجراء جراحات المخ والأعصاب المتقدمة بالمستشفي.

كما أعلن الدكتور محمد عبد الحكيم مدير المستشفي عن تشغيل العيادة أيضا أيام الجمعة ليكون استقبال مرضي المخ والأعصاب 7 ايام اسبوعيا بالعيادة الخارجية بالمستشفى وذلك في إطار تعليمات وزير الصحة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وبإشراف الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.