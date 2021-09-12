هاني سنبل: محفظة المؤسسة الدولية الإسلامية في مصر متنوعة وتضم عدة برامج مهمة

قال المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إنه تم مناقشة كيفية جعل التجارة عبر الحدود أكثر سهولة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية أم بى سى مصر2، أن مصر تعد من أهم شركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأشار الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى أن محفظة المؤسسة فى مصر متنوعة وتضم عدة برامج مهمة، لافتاً إلى أنها تدعم البنية التحتية التكنولوجية فى البلدان من أجل تعزيز عمليات التجارة الإلكترونية.