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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها السوبر.. تعرف على المباريات التى سيغيب فيها بيرسي تاو عن الأهلي

بيرسي لاعب فريق الأهلي
بيرسي لاعب فريق الأهلي

تعرض فريق الأهلي ، لصدمة شديدة، بعد تأكد غياب صفقة القلعة الحمراء الجديدة بيرسي تاو عن المشاركة مع الفريق لمدة شهر.

وتعرض بيرسي تاو بيرسي تاو للإصابة بمزق في العضلة الضامة، ليفقد المارد الأحمر، خدمات أحد أهم صفقاته، خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض " صدى البلد المباريات التي سيغيب فيها بيرسي تاو أمام الأهلي:

المباراة الأولى التي سيغيب عن بيرسي تاو أمام الأهلي، ستكون أمام طلائع الجيش، يوم  21 سبتمبر المقبل، في بطولة كأس السوبر المصري.

المواجهة الثانية التي سيغيب عنها بيرسي تاو، عن الأهلي، ستكون أمام إنبي، يوم 25 سبتمبر الجاري، في دور الـ16 ، من مسابقة كأس مصر.

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وحال تخطي الأهلي إنبي، سيغيب بيرسي تاو عن مباراة الأحمر، ضد الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ 8 يوم 29 من الشهر الجاري علي ستاد السويس الجديد.

كما سيغيب بيرسي تاو عن الأهلي، أيضا، حال تخطي المارد الأحمر  دور الـ8، حيث سيكون الفريق على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

قائمة الأهلي للموسم الجديد:

كانت إدارة الأهلى قد تعاقدت مع بيرسى تاو ولويس ميسكيونى وحسام حسن وكريم فؤاد ومصطفى البدرى، وعودة أحمد عبدالقادر وعمار حمدى ومحمد عبدالمنعم من الإعارة، وقام مسئولو الأهلى بقيد قائمته الأولى بالكامل مساء الخميس الناضي،  حيث ضمت 29 لاعبا هم محمد الشناوى وعلى لطفى وسعد سمير ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى وبدر بانون ومحمد هانى وكريم نيدفيد وأيمن اشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد مجدى قفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وصلاح محسن ووالتر بواليا واليو بادجى وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.

وقام الجهاز الفنى بقيد حمزة علاء حارس المرمى واحمد نبيل كوكا والعربى بدر وشادى رضوان فى فريق الناشئين مواليد 2001، وقيد مصطفى شوبير وفهد جمعة ومحمد فخرى وفارس طارق ووليد مصطفى تحت السن فى القائمة الأولى، وخرج من القائمة مروان محسن الذى تم فسخ تعاقده وديا وجونيور أجايى الذى تم وضعه فى قائمة الانتظار.

وسيقوم الجهاز الإدارى لفريق الكرة اليوم برفع أسماء اللاعبين الذى رحلوا عن الفريق بنظام الإعارة من قائمة الفريق التى تسجيلها واستبدالهم بالصفقات الجديدة مع دفع 30 ألف جنيه عن كل حالة استبدال، واللاعبون الذى خرجوا للإعارة هم والتر بواليا واليو بادجى واحمد ياسر وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة ووليد مصطفى، وكشف الجهاز الفنى أنه قام بتسجيل اللاعبين الذين خرجوا للإعارة فى القائمة الأولى مع رفع.

 

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