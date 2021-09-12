كلية اللاهوت الأسقفية تبدأ العام الدراسي الجديد الخميس المقبل

تستعد كلية اللاهوت الأسقفية لبدء العام الدراسى الجديد يوم الخميس المقبل الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجارى فى محافظة الإسكندرية.

وذكرت الكلية في بيان رسمي: تبدأ الدراسة فى كلية اللاهوت لسنوات الدراسة الأربع بمجموعة من المواد وهى علم البحث والكتابة ومادة المشورة المسيحية ومادة سفر إرميا.

كانت الكلية قد أعلنت عن مواعيد بدء الدراسة بفرع القاهرة يوم الثالث والعشرين من نفس الشهر بالإضافة للبدء فى فرع المنيا خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

وتوفر الكلية استمارات استماع للمواد المقدمة فى الفصل الدراسى الأول وذلك من خلال التسجيل على الموقع الرسمى حيث توفر هذه المواد دون الالتزام بالحضور وأداء الامتحانات ومن بينهم مادة اللغة العبرية الجزء الأول واللاهوت النظامى الجزء الأول ومقدمة للعهد القديم ومقدمة الكتاب المقدس وعلم البحث وتاريخ الكنيسة المعاصر بالإضافة لمجموعة مواد أخرى.



كانت قد وضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحى إذ ينبغى على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.



الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام ٢٠٠٥ وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي، متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات ؛ تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية /الأنجليكانية ، متخذًا الاسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحي في البطريركية الأولى بإفريقيا.

تعتبر كلية اللاهوت الاسقفية (AST) مشروع استراتيجي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر ووصل عدد الملتحقين بها أكثر من ١٣٠ طالب وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة ٤ سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.