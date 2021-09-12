محمد العريمي: فنانون عرب يزورون قناة السويس خلال احتفالات أكتوبر

قال الفنان العُماني محمد العُريمي، إنه سينظم زيارة لمركز محاكاة هيئة قناة السويس، بالتعاون مع نجوم الفن في الخليج والعالم، ومقترح لتلك الزيارة أن تكون في شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع احتفالات نصر السادس من أكتوبر.

وأوضح العريمي، أن هيئة قناة السويس، دشنت في عام 1996 مركز التدريب البحرى والمحاكاة لأغراض تدريب مرشدي هيئة قناة السويس على المرور الآمن للسفن فى الحالات الملاحية المختلفة .

وأكد محمد العريمي، أن مركز المحاكاة يعتمد على أساليب التدريب الأكثر تقدماً في ذلك الوقت وكان واحدا من أكثر المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط.



وشدد العريمي، على أنه بدءا من عام 2012، مع تطور تقنيات المحاكاة البحرية، وسعت هيئة قناة السويس قدرات التدريب من التدريب البحري ومركز المحاكاة لتشكيل مجمع محاكاة يحتوي على: محاكى السفن مطابق لمواصفات DNV Class A بزاوية رؤية 360 درجة، 2 محاكى قاطرات Class B بزاوية رؤية 120 درجة، وأيضا ​محاكي الخرائط الملاحية ECDIS.

وأشار محمد العريمي، إلى أن هناك أيضا محاكى لمنظومة السلامة والأمان البحرى GMDSS، ومحاكي مكافحة التلوث الناجم عن البقع البترولية Oil Spill Simulator.