من أجل الجونة .. خالد قمر يعلن رحيله عن الاتحاد السكندري

أعلن خالد قمر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، رحيله عن زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

ورفض خالد قمر ، الإفصاح عن سبب الرحيل عن زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الجارية .

ونشر خالد قمر على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ، الذي لم يبخل عن النادي بشئ طوال الفترة التي قضيتها في الفريق".

وتابع: "وأيضاً جماهير نادي الاتحاد التي ساهمت بشكل كبير في إرتقاء مستوى خالد قمر، والتي كانت دائماً بجانب الفريق في كل الأوقات، ويعلم الله مدى حبي لهم حتى أثناء الإنتقادات التي كنت أتعرض لها".

وأختتم: "الحمد لله على مشواري مع النادي العريق، ويعلم الله أنني لم أقصر يوماً ما في حق النادي، ولكن الرحيل جاء لعدة أسباب، شكراً مرة تانية لكل جماهير نادي الاتحاد العظيمة".

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وكتب عمر ربيع ياسين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" خالد قمر ينتقل الي صفوف فريق الجونة".