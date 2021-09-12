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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة مطروح تنضم لقائمة كليات الجمعية الأمريكية للطب البيطري

انضمام "طب بيطري مطروح" لقائمة كليات الجمعية الأمريكية

جامعة مطروح
جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح اليوم الأحد، عن انضمام كلية الطب البيطري بالجامعة إلى قائمة كليات الطب البيطرى بالجمعية الأمريكية للطب البيطري.

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وأشار النجار إلى أن الجمعية تهدف إلى تعارف خريجي الطب البيطري في مختلف البلاد المشاركة فى الجمعية وكذلك الخبراء في مجال الطب البيطري عالميًا، مؤكدًا أن ذلك يساهم في صقل خبرات الخريجين وتبادل الخبرات في مجال التخصص وجعل خريج كلية الطب البيطرى قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

 

جدير بالذكر أن الجمعية الأمريكية للطب البيطري تضم كليات الطب البيطرى فى العديد من الدول منها فرنسا، كرواتيا، بلغاريا، الصين، البرازيل، وتضم ثلاث عشرة جامعة مصرية وهي الإسكندرية، القاهرة، أسيوط، بني سويف، مطروح، جنوب الوادي، بنها، كفر الشيخ، المنصورة، مدينة السادات، سوهاج، قناة السويس، والزقازيق.

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