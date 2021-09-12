اجتماع موسع لمحافظ قنا لمناقشة الفرص والمشروعات الاستثمارية المتعثرة والمستقبلية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الفرص والمشروعات الاستثمارية المتعثرة والجارية والمستقبلية بالمحافظة وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة قنا وهيئة تنمية الصعيد لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة قنا ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة والاسكان والطرق والنقل وهيئة الأبنية التعليمية والمعنيين بملف الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية.



واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلي مجموعة من المقترحات التي قدمها التنفيذيين والمعنيين بملف الاستثمار لعدد من المشروعات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية التي لها عائد تنموي ونسب تشغيل مرتفعة بالإضافة إلي المشروعات المتعثرة للوقوف على أسباب التعثر وتقديم الحلول المناسبه للتغلب عليها.



وأكد محافظ قنا، علي أهمية التنسيق مع المستثمرين لإتاحة الفرص الاستثمارية فى جميع المجالات «الزراعية- الصناعية- التعدينية» لتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.



وأضاف محافظ قنا، بأن برتوكول التعاون بين محافظة قنا وهيئة تنمية الصعيد يهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة طبقا لرؤية الدولة 2030 في فتح آفاق جديدة من الاستثمارات في ظل التسهيلات التي سيتم منحها وتقديمها للمستثمرين، بجانب دفع العمل بالمشروعات المتوقفة و الجاهزة للتنفيذ بما يحقق نتائج إيجابية ملموسة على خطط التنمية بمحافظة قنا.

اجتماع مناقشة مستقبل المشروعات المستقبلية بقنا

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