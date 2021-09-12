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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حظر التدخين ودخول السيارات .. تعليمات عاجلة للمعاهد الأزهرية قبل بداية العام

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تنبيهات وتعليمات عاجلة، لجميع شيوخ المعاهد الأزهرية قبل بدء العام الدراسى الجديد 2021-2022.

وحظر قطاع المعاهد الأزهرية، على شيوخ المعاهد على مستوى الجمهورية، بعدم دخول السيارات والدراجات النارية داخل المعهد وعدم وقوف السيارات والدراجات البخارية أمام بوابة المعهد .

كما شدد على عدم استخدام وصلات الكهرباء العشوائية وعدم التدخين داخل المعهد، وعدم استخدام البوتاجاز الشعلة، السخانات، الكاتيل داخل المعهد.

وأكد ضرورة فصل مصادر الكهرباء والمياه بشكل يومى بعد انتهاء العمل والتأكد من سلامة المراوح ووسائل التهوية بالمعهد، وعدم وضع أى ملفات على أجهزة الحاسب الآلى غير ما يخص العملية التعليمية.

كما نبه على ضرورة التخلص من أى مخلفات أو كهنة أخشاب أو ورق أو معادن موجودة داخل المكاتب أو بأى أدوار مختلفة بالمعهد أو فوق سطح المعهد أو طرقات المعهد.

وأكد كذلك على عدم حرق أى مخلفات داخل المعهد والتأكد من وجود طفايا الحريق وسلامتها، وحظر توجيه أى مكاتبات أو إرسال تقارير جهات أخرى داخل مصر أو خارجها إلا بعد الرجوع للسلطة المختصة.

كما شدد على عدم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات إحصائية أو غيرها لأى جهة مختصة تحت أى مسمى دون استيفاء الاستطلاع الأمنى بشأن التواصل والتعامل وعدم نشر أى معلومات تخص العمل على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونبه قطاع المعاهد الأزهرية، على عامل النوبتجية عدم ترك الحراسة لأى سبب من الأسباب والمرور على الفصول والقاعات والحجرات والأدوار للتأكد من خلوها من كل العاملين وجميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسى.

وشدد على عدم السماح لأى شخص الدخول داخل المعهد إلا بعد التفتيش الدقيق والتأكد من عدم حمله لأى أشياء مخالفة أو أى مواد قابلة للاشتعال، منبها على مندوب أمن المعهد متابعة هذه التعليمات ومن يخالف هذه التعلميات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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