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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب فضيحة ابنها الجنسية.. محامي ترامب "سكران" يسخر من الملكة إليزابيث ويهاجم ثاني أهم ضباط البنتاجون| فيديو

رودي جولياني محامي
رودي جولياني محامي ترامب

سخر رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من اللهجة الإنجليزية لـ الملكة إليزابيث، نافيا ما أثير عن “تسكُّعِهِ” مع الأمير أندرو، في الفضيحة التي تلاحقه “إجبار القاصرات على ممارسة الجنس”، كما وصف الضابط الأعلى للجيش الأمريكي بـ“الأحمق”؛ وذلك خلال حفل عشاء، أمس، في ذكرى 11 سبتمبر في مانهاتن.

 

وتحدث عمدة مدينة نيويورك السابق في مطعم سيبرياني، السبت، حيث ظهر وهو “ثمل” في حفل عشاء سنوي لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

 

وجاءت تعليقات جولياني، محامي الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، حول الأمير أندرو، في نفس اليوم الذي قال فيه محامو فيرجينيا جوفري إنهم خدموا الملكة البريطانية بأوراق قانونية، وتزعم جوفري أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل نجل ملكة بريطانيا الأمير أندرو - وهو ادعاء ينفيه.

 

وفي فبراير 2002، بعد أشهر قليلة من هجمات 11 سبتمبر، مُنح جولياني وسام الفروسية الفخرية من قبل الملكة إليزابيث الثانية تقديراً لقيادته خلال المأساة. 

 

وبعد 20 عاما من الهجمات الارهابية على الولايات المتحدة، وخلال حفل عشاء، السبت، حاول جولياني تقليد الملكة حين تنطق، قائلا: “لقد قمت بعمل رائع يوم 11 سبتمبر”.

 

وواصل سخريته: “ولذلك سأجعلك فارسًا فخريًا”.

 

ثم أضاف جولياني: “لقد رفضت وسام الفروسية؛ لأنك إذا حصلت على لقب فارس، كان عليك أن تفقد جنسيتك”.

 

وتظهر عدة مقاطع منشورة على تويتر، أن جولياني كان مستمتعا بحديثه عن الملكة على المنصة.

 

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واستهدف جولياني، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، الذي أخطأ في تفسير اسمه بعد أن أشار إليه باسم “مايلي”.

 

يأتي ذلك في أعقاب التقارير التي تفيد بأن الامير أندرو قد جمع “فريق الأحلام” من المحامين الأمريكيين رفيعي المستوى ويشعر بـ “الثقة” في أن الدعوى المدنية المرفوعة ضده بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي ستُرفع خارج المحكمة.

 

وقال مصدر مطلع على الفريق القانوني الذي عينه دوق يورك لمحاربة دعوى قضائية بملايين الدولارات رفعتها المتهمة فيرجينيا روبرتس - التي عقدت أول جلسة استماع لها -وفقا لصحيفة The Mail on Sunday، الليلة الماضية: من المؤكد أنهم كانوا يجمعون فريقًا من المحامين ذوي المهارات العالية والمشاهير للقتال نيابة عنه في الولايات المتحدة.

 

وكشفت وزارة الخارجية البريطانية لأول مرة أن روبرتس - المعروفة الآن باسم فيرجينيا جوفري - خططت لمقاضاة الدوق في محكمة نيويورك ، مدعية أنها أُجبرت على ممارسة الجنس معه 3 مرات عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها وما زالت قاصرة بموجب قانون نيويورك.

 

وتزعم الدعوى القضائية، التي رفعت الشهر الماضي، أن الأمير “اغتصب وارتكب الاعتداء الجنسي والضرب” على السيدة روبرتس، البالغة من العمر الآن 38 عامًا.

 

وأضافت أنها تسعى للحصول على تعويضات غير محددة قد تصل إلى ملايين الدولارات. 

 

ونفى الأمير أندرو مرارًا وتكرارًا جميع الدعاوى المرفوعة ضده وأي مخالفة.

 

ويُعتقد أن الفريق القانوني لشركة دوك في الولايات المتحدة يضم بلير بيرك، وهو محامٍ مرموق في لوس أنجلوس، ومن عملائه السابقين هارفي وينشتاين، وبريتني سبيرز، وليوناردو دي كابريو، وميل جيبسون.

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