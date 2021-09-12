بحجم كلب .. فأر يهاجم عمالا في موقع تحت الإنشاء

تداول رواد التواصل الاجتماعي عبر تطبيق تيك توك مقطع فيديو آثار الجدل و الحيرة بين الرواد بعد مشاهدة فأر ضخم يهاجم عمال في موقع تحت الإنشاء .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ديلي ستار”، فإن مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي و نال نسبة مشاهدة كبيرة خصيصا عبر تطبيق تيك توك .

ظهر في الفيديو أحد العمال في موقع تحت الإنشاء و هو يرفع لوح خشبي كبير، و لكن المفاجأة كانت في الفأر الذي خرج و كان مختبأ أسفل ذلك اللوح .

شوهد الفأر الضخم الذي وصفه الرواد بأنه بحجم كلب صغير، يحاول الركض بعيدا عن اللوح الخشبي الذي رفعه العامل .

كاد العامل أن يسقط من مكان مرتفع و ذلك بعد مهاجمة الفأر له و لبقية العمال في الموقع، و نال الفيديو مشاهدات كبيرة من الرواد التي وصلت لـ16 مليون مشاهدة .

https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/builder-screams-recoils-terror-after-24964398