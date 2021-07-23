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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وقف بعضهم أعلى الكراسي

فأر يثير فوضى وهلع بين نواب برلمان إسباني.. شاهد

فأر يثير فوضى بين
فأر يثير فوضى بين نواب برلمان إسباني

أثار فأر ضخم، حالة من الفوضى والهلع خلال جلسة برلمانية في إقليم الأندلس الذي يتمتع بحكم ذاتي في جنوب إسبانيا.

 

وهرع بعض النواب إلى الوقوف أعلى كراسي القاعة خوفًا من الفأر، بينما سُمع صوت من بينهم يدعو إلى التزام الهدوء.

حجمه كبير

وحسمبا ذكرته «روسيا اليوم» دخل الفأر القاعة، أول أمس الأربعاء، في الوقت الذي كان من المقرر أن يصوت المشرعون على تعيين السياسية الاشتراكية سوزانا دياز في مجلس الشيوخ عن منطقة جنوب إسبانيا.

 

وبمجرد انتهاء الضجة عاد المشرعون إلى واجباتهم وتمت الموافقة على دور سوزانا في مجلس الشيوخ، كما أوضح شهود عيان لوسائل إعلام محلية أن حجم الفأر كبير.

سوبر ماركت

وفي مقطع فيديو حقق مليوني مشاهدة، وثقت إحدى المتسوقات لحظة مروعة داخل متجر بريطاني شهير لـ فأر عملاق يحاول تسلق رف السوبر ماركت مثل الأبطال الخارقين، مما أثار سخرية رواد مواقع الاواصل قبل اشمئزازهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المثير للاشمئزاز بعد أن تم نشره على تطبيق TikTok من قبل امرأة بريطانية تدعى Caity، وحقق حتى الآن أكثر من مليوني مشاهدة.

ويظهر الفأر العملاق يتسلق السياج المعدني لأحد رفوف سوبر ماركت ألدي البريطاني ويمر فوق عبوات كبيرة من المياه المعبأة والمشروبات الغازية.

وحاولت إحدى موظفي متجر ألدي الإمساك بالفأر بعد أن أبلغتهم مصورة الفيديو بوجوده على الرف، لكن المتسوقة غادرت المتجر بعد وقت قصير لذا لم تكن متأكدة مما إذا كانت العاملة قد نجحت في اصطياده.

من جانبهم  مستخدمو «تيك توك» إلى مشاركة أفكارهم الساخرة في التعليقات على الفيديو، حيث شبهه الكثيرون بمتقمص أدوار الأبطال الخارقين.

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جنوب أسبانيا إقليم الأندلس كراسي فار كبير فوضي وهلع

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