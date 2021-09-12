انتظام علي معلول وديانج في تدريبات الأهلي.. والطيران يؤجل عودة بانون

انتظم علي معلول وأليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

وشارك الثنائي علي معلول وأليو ديانج في المران بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي تونس ومالي في الأجندة الدولية.

وتسبب الطيران في تأخر عودة بدر بانون من المغرب، حيث من المنتظر وصوله خلال الساعات المقبلة.

وشارك علي معلول وأليو ديانج في المران الذي خاضه مجموعة اللاعبين الدوليين بعد انتظامهم في المران عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية وخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واشتمل مران الدوليين على جانب بدني تحت إشراف رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

ويواجه الأهلي فريق بتروجت مساء غد على ملعب التتش في الخامسة مساء، في أولى التجارب الودية للفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة.