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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 آيات قرآنية تصلح حال أبنائك خلال شهر.. رددها صباحا

آيات قرآنية
آيات قرآنية

قال الداعية الإسلامي محمد أبو بكر، إن هناك كثيرا من الناس يشكون من أن أولادهم أصبحوا لا يطاقون ويريدون أي شيء لصلاحهم وتغيير حالهم إلى الأفضل.

 

وأشار الداعية الإسلامي إلى أن هناك 3 آيات قرآنية من داوم علي قراءتها كل يوم صباحا سيرى عجبا فى سكينة أولاده وصلاحهم.

 

وأضاف أبو بكر خلال برنامج “إنى قريب” المذاع على فضائية “النهار”: «سأقدم لكم هذه الهدية، ووالله من حرص على قراءة هذه الآيات كل يوم صباحا سيغير الله حال أولاده».

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وأوضح أبو بكر الداعية الإسلامي أن هذه الآيات هى:

1- من سورة الأحقاف: «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

2- من سورة الفرقان: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

3 - من سورة الشعراء: «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ».

 

ونصح أبو بكر الآباء بحفظ هذه الآيات والحرص على قراءتها كل يوم فى الصباح وخلال شهر سيجدون تغيرا فى  حال أولادهم.

 

حلول لينتظم أبناؤك في الصلاة

ماذا أفعل لابنتي لتكون مداومة على الصلاة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له عبر قناة دار الإفتاء على "يوتيوب". 


وأجاب وسام، قائلًا: "عليكي ان تتابعيها وتكونى قدوة حسنة لها، فلا تأمريها بالصلاة وانتِ لا تصلي، بل عليكِ عند وقت كل صلاة أن تتوضئوا وتصلوا سويًا وتأمريها بالصلاة مرة بالترهيب ومرة بالترغيب، مرة تعطي لها مكافأة ومرة أخرى تعاقبيها عقاب بسيط على تركها للصلاة، فعليكي أن تنوعى فى أمرها للصلاة حتى تستجيب لكي. وتابع: يجب على الأباء أن لا يملوا سريعًا على تربية أبنائهم وأن يدعو لأبنائهم بالهداية كثيرًا ولا يملوا ولا يدعو عليهم، فإن الهداية بيد الله تعالى، والله قادر على هدايتها، فعليكي أن تداومى على تربيتها وتعوديها على الصلاة لقوله تعالى {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا}. 
 

الداعية محمد أبو بكر آيات قرآنية آيت ستصلح حال أبنائك آيات ستغير حياة أبنائك

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