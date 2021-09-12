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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامي الممرض يناشد الأزهر الشريف للتدخل في واقعة «السجود للكلب»

الممرض
الممرض

قال سيد عبد اللطيف، محامي الممرض الذي تعرض للإهانة على يد طبيب وأمره بالسجود لكلب، أنه بمجرد رؤية فيديو الواقعة تواجه ببلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق فيها، مشيرا إلى أن الواقعة تمثل إزدراء الأديان وتعدي فج علي الممرض.


وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من أول وجديد المذاع علي فضائية الحدث اليوم وتقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الواقعة من 5 أشهر تقريباً، لافتا إلى أن الممرض يعمل مع الطبيب منذ فترة كبيرة.

ونوه المحامي، إلى أن الدكتور وصل إليه أن الممرض تكلم بشكل غير لائق على كلبه ما دفعه إلى تصويره بهذا الشكل المهين، مرددا: الطبيب أمره بالسجود الكلب حتى يهينه.


ولفت المحامي، أنه البلاغ المقدم بالسب والقذف والتعدي علي الممرض وتصويره بدون تراخيص، كما تم توجيه تهم ازدراء الأديان للطبيب.

وأوضح المحامي، أن إدارة جامعة عين شمس ووزارة الصحة أحالوا الطيب إلى التحقيق، مطالبا الازهر الشريف بضرورة التحرك السريع ضد هذا التصرف من الطبيب.

وقال الطبيب عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وصاحب واقعة «السجود للكلب»، إنه سيتعذر للممرض عادل سالم ولأسرته بعد الإساءة له في الفيديو المتداول.

وكان النائب العام، المستشار حماده الصاوي، أمر بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرض.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة انتشار مقطع مصور يظهر فيه شخصان، ويطلب فيه طبيب من ممرض أن يعتذر لكلبه على سخريته منه.

محامي الممرض السجود للكلب جامعة عين شمس الطبيب عمرو خيري الممرض

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