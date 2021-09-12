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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية على الحدود مع لبنان .. لهذا السبب

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عبرية في أنباء عاجلة منذ قليل، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل ضوئية على الحدود الشمالية للاشتباه بفرار شخص باتجاه لبنان.

وذكرت قناة "12" الإسرائيلية أن "شخص قفز فوق السياج وانتقل من إسرائيل إلى لبنان ويتم العمل في المجال الاستخباري لمعرفة هوية الشخص وخلفياته".

ونقلت القناة الـ13 عن المتحدث باسم الجيش قوله "إن الحديث يدور عن محاولة أحد الاسرائيليين التسلل إلى الحدود البنانية".

وأضافت أن الجيش طلب من سكان مستوطنة مطلة على المكان البقاء في منازلهم ريثما يتم تأكيد الحدث.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت ٤ أسرى من أصل ٦ كانوا قد انتزعوا حريتهم بالهروب من سجن جلبوع فيما لا يزال هناك اسيرين محررين لم يُعرف مصيرهم بعد ويُشتبه أن احدهم حاول التسلل ليلاً الى لبنان.
 

إسرائيل لبنان الجيش الإسرائيلي إسرائيلي الحدود اللبنانية

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