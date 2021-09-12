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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

80 ألف طلب.. المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارت يوضح التفاصيل

صدى البلد

كشف طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، عن عدد المتقدمين للمبادرة منذ إطلاقها، موضحا أنه منذ إطلاق المبادرة في شهر يناير الماضي بلغ المتقدمين أكثر من 80 ألف طلب حتى الآن.

 

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عل قناة "الحياة": بعد دراسة الطلبات المقدمة وفقا للشروط وجدنا أن 41 ألف طلب انطبقت عليهم الشروط ويتم التعامل معهم"، منوها بأن 32 ألف طلب في طريقهم لإنهاء الإجراءات واستلام السيارات الجديدة.


وفيما يخص سبب التأخر في تسليم السيارات، أوضح طارق عوض أن السبب يكمن في عدد المتقدمين، متابعا: عدد المتقدمين كبير وأكثر من المتوقع.


وأشار إلى أنه تم تسليم 5180 سيارة ضمن مبادرة إحلال المركبات ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباص حتى الآن، مضيفا: "تم تقديم 115 مليون جنيه كحافز أخضر ضمن المبادرة.. والحافز الأخضر يعني حصول المواطن على سيارة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي".
 

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