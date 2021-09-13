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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يشمل حديقة حيوان جديدة.. الممشى السياحي ينير مدن وقرى الوادي الجديد.. صور وفيديو

جانب من الممشي
جانب من الممشي

تحظي محافظة الوادي الجديد   بمساحات هائله  الا أنها تعاني من نقص المنتزهات والملاهي الأمر الذى يدفع المواطنين للسفر خارج المحافظة لقضاء الإجازات،  الأمر الذي دفع القيادات التنفيذية وعلي راسهم  اللواء محمد الزملوط  ، محافظ الاقليم  ، الذى وجه بالشروع في تنفيذ اعمال الممشى السياحى وتعميمه على مستوى القرى والمدن لتوفير متنفس مناسب للمواطنين لقضاء اوقات الفراغ والاستمتاع بما تم تنفيذه من مشروعات ترفيهيه وخدمية للمواطنين.

 و تم تنفيد مشروع الممشى بنجاح في جميع مراكز المحافظة وتم التشغيل فعليا في  مراكز المحافظة الخمس وجاري استكمال التنفيذ في مدينة بلاط ومدينة الفرافرة ومدينة باريس والتي تم تنفيذ اغلبها بالجهود الذاتية ودعم الجمعيات ورجال الأعمال.

يقول مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجه إن مشروعات الممشى السياحي  أسفرت عن توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب كمنافذ للبيع ومشروعات خدمية وتوفيهية كما تم تنفيذ حديقة حيوان علي نفس امتداد موقع الممشى السياحي ومراحل تطوير حديقة المطار لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين وتم طرح مواقع الممشى السياحى أمام المستأجرين الراغبين في الاستفادة من المشروع والذي تضمن تنفيذ كافة الأنشطة المتاحة للتسلية والترفيه لتقديم خدمات متكاملة لرواد الممشى.

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وأكد ان عدد من الشباب نجح  في تنفيذ مشروعات بدعم من مبادرة مشروعك بالحصول علي قروض ميسرة لتنفيذ منافذ لبيع المنتجات الغير تقليدية وفقا لأحدث التقنيات وعوامل جذب الرواد وخاصة الأطفال في الممشى السياحى والتي تجاوزت اكثر من 120 مشروع متنوع على مستوي مشروعات الممشى بالقري والمدن.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن مشروع الممشى السياحي هو أحد المبادرات التي نفذتها المحافظة من اجل توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب وخدق متنفس بيئي وحضاري للمواطنين كامتداد جديد المنتزهات المتكاملة علي مستوي القرى والمدن وهو ما تم تنفيذه بنجاح ولاقي حماسا كبيرا من الشباب لتنفيذ مشروعات متنوعة حققت نجاحا كبيرا بعد ان وفرت لهم المحافظة كافة سبل الدعم لانجاح مشروعاتهم.

وأضاف الزملوط ، أن الممشى السياحي بالخارجة كان مقياسا لنجاح المشروع حيث تم تنفيذ مجمع لعرض المنتجات البيئية واليدوية فائقة الإتقان والتي تتميز بها محافظة الوادى الجديد كالسجاد اليدوي والكليم والخوص والخزف والأرابيسك وصناعات الجريد والثوب الواحاتي وغيرها من المنتجات المتميزة حيث تحول المجمع لمزار كبير لكافة زوار المحافظة وساهم في توفير المناخ المناسب لعرض تلك المنتجات بصورة جيدة وجذابة.

 

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