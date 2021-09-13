من 2 إلى 40 جنيها..التنمية المحلية تكشف رسوم تحصيل القمامة في المنظومة الجديدة

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المنظومة الجديدة للنظافة تتضمن 3 برامج رئيسية، منهم البرنامج الأول الخاص بـ إزالة التراكمات التاريخية على مستوى المحافظات، منوها بأنه تمت إزالة 44 مليون طن مخلفات خلال عام ونصف، بينها 30 مليون طن مخلفات يومية.





وأضاف “قاسم” خلال مداخلته ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، ، أنه تم إزالة 14 مليون طن مخلفات تاريخية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المحطات الوسيطة وتسليمها ، مشددا على أن المحطات تعتمد في معالجته على الأسمدة المطورة، بجانب مادة أخرى تستخدم بدلا من الفحم.





وفيما يخص زيادة في رسوم تحصيل النظافة في ظل المنظومة الجديدة، أوضح أنها تبدأ من 2 جنيه وحتى 40 جنيها حسب الموقع الجغرافي ومخرجات القمامة، مشددا على وجود مراعاة للبعد الاجتماعى ، فبعض الوحدات السكنية تدفع 2 جنيه, وبعض الوحدات تدفع 4 جنيهات وهكذا



واكد على أن منظومة النظافة الجديدة والتي تبدأ في نحو 18 حي في القاهرة تتضمن ثلاثة برامج رئيسية وفقا لتعليمات القيادة السياسية.