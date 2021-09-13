عازفة أورج تشعل المناسبات علي طريقتها الخاصة..شاهد

بدأت تعلم المزيكا في أوائل المرحلة الابتدائية، واستمرت في ممارستها حتي أصبحت جزء أساسي من حياتها،إلتحقت بالمعهد العالي للموسيقي"الكونسرفتوار"،ثم معهد الموسيقي العربية، وتخصصت دراستها في قسم البيانو.



عملت الفنانة دلال الخميسي، في بداية مشوارها المهني بدار الأوبرا المصرية كمؤدية كورال،ثم عازفة بيانو بالفنادق ،كما شرعت في تعلم التمثيل بإحدى الورش التمثيلية، وكان لها دور في الإعلام فشاركت لفترة في برنامج "نفسنة"علي قناة "القاهرة والناس"، ثم أرادت أن تنفرد بطريقتها وتبدأ في العزف علي الأورج المحمول.



وقالت الخميسي في حوارها مع "صدى البلد: "في ناس كتير بتكون فاكرة إن النوع ده من العزف مش محترف زي البيانو،ولكن لما بيشوفوني بعزف بيتأكدوا اني شاطرة وبيندهشوا،وأنا حبة إختلافي وأكيد في صالحي اني انفرد بأدائي".

وأكملت: "أنا بعزف كل أنواع الفنون من غربي وشرقي وشعبي ولكن أردت أن أضيف لمستي علي العزف الشعبي ليأخذ شكل جديد يجمع بين الشعبي والغربي".



ومزجت الخميسي، بين الأداء التمثيلي والعزف واستطاعت أن تخلق الأجواء الجذابة والمفعمة بالحيوية علي أدائها في العزف علي ألة الأورج المحمول، وانفردت بأدائها الرشيق علي المسرح وفي المناسبات العامة.

وأوضحت دلال الخميسي، أنها تحلم بالانتشار ولذلك استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع الفيديو المبتكرة لها وهي تعزف، وتري أن الفنانة الاستعراضية شريهان في المثل الأعلى لها في الاستعراض وتطمح بالوصول لها.