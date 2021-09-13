الصحة تعلن تفاصيل تحضير حقنة علاج ضمور العضلات الشوكي.. وتكشف شروط ضمان نجاحها بنسبة 100%

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان:



وزيرة الصحة: علاج ضمور العضلات ينجح بنسبة 100% في حالة واحدة

كشفت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، عن سبب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الصحة، بمرضى الضمور العضلي، قائلة: “إن مرضى الضمور العضلي الشوكي يتعرضون لمعاناة كبيرة منذ بداية المرض، وحتى وصولهم إلى مرحلة فقدانه القدرة على الحركة والتنفس والبلع”، متابعة: الأطفال يعانون كثيرا وكذلك الأهل ولهذا قرر الرئيس توفير العلاج الخاص بهم.

وعلقت وزيرة الصحة،علي الإهمال الطبي والخطأ المتعمد ، قائلة: الأخطاء الطبية واردة في كل العالم، متابعة: نعمل على تكثيف التعليم والتدريب من أجل تقليل نسبة الأخطاء.

ولفتت "زايد"، إلى أن تكلفة علاج ضمور العضلات الشوكي تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار، مسترسلة: علاج الطفل الواحد يتطلب إنفاق يصل إلى 3 ملايين دولار.



وأكملت: بالرغم من ارتفاع سعر العلاج إلا أن الدولة تسعى إلى توفيره، وذلك لتقليل حجم المعاناة التي يعيشها الطفل والأهل، منوهة بأن علاج ضمور العضلات يمنع تدهور الحالة فقط، ولكنه لا يعمل على علاجها بنسبة 100%.

وقالت هالة زايد، إن الزمالة المصرية جعلت 100 % من الخريجين يلتحقون بالدراسات العليا فور تخرجهم وهذا يحسن من مستوى الخدمة الصحية والمنتج الصحى وهذا يجعل نسب الأخطاء تقل وجودة الخدمة ترتفع.



وأضافت وزيرة الصحة، أن الزمالة المصرية شرط أساسي للعمل كطبيب في وزارة الصحة، متابعة: متوسط الزمالة المصرية 5 سنوات.

وأكدت هالة زايد، أن منظومة التأمين الصحي هي الأشمل والأكبر للمنظومة الصحية، حيث أصبحت متواجدة في محافظات الأقصر وبورسعيد والاسماعيلية جنوب سيناء.





وأكملت أن الوزارة اقتربت من تدشين المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي في السويس وأسوان، ونستعد لتدشين المنظومة فى كفر الشيخ ومرسى مطروح وبنى سويف والمنيا.

وقالت وزيرة الصحة، إن أكاديمية الأميرة فاطمة تعد صرح تعليمى لتعليم الطبى المهني، حيث تم إنشائها منذ عام 2005.



وأضافت “زايد” قائلة : جاء اختيار اسم الأميرة فاطمة ليكون بمثابة رسالة إيجابية للجميع، مسترسلة: الاكايديمة ستضم الصرح التعليمى للتعليم الطبى المهنى، بالإضافة إلى الزمالة المصرية.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، إن مصر ضمن الدول التي تعاني نقص في عدد الأطباء، متابعة: “عدد خريجي كليات الطب في مصر سنوياً يبلغ 9 آلاف، إلا أننا مازلنا نعاني نتيجة زيادة حجم السكان”.



ونوهت "زايد" ، أن نسبة 65% من الأطباء المصريين يعملون في الخارج، منوهة بأن الدولة أولت القطاع الطبي اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد ثورة يناير، وإصدار قانون 14 لسنة 2014.

وقالت وزيرة الصحة، إن الحقنة الجينية المستخدمة لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي يتم تصنيعها واستيرادها باسم الطفل المصاب.



وأكملت "هالة زايد"، أن هذه الحقنة يتم حفظها في درجة حرارة 80 تحت الصفر، مؤكدة أنه سيتم التوسع في إنشاء المراكز المتخصصة في علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي.

وتابعت وزير الصحة، أن الدولة وفرت بالفعل علاج ضمور العضلات لـ 109 طفل فوق العامين، متابعة: الوزارة تواصلت مع شركة نوفارتس من أجل إجراء الفحص والكشف المبكر على الأجنة للتأكد من عدم إصابتهم، وفي حالة الإصابة يتم التعامل معها على الفور.



وأضافت "زايد" أن الدولة المصرية وفرت منظومة علاج متكاملة لمرضي الضمور العضلي، متابعة: مصر تعد الدولة الاولى من نوعها التي تقدم منظومة متكاملي لمرضى الضمور العضلي في وقت قياسي.

وعلقت وزيرة الصحة، على اهتمام القيادة السياسية بـ مرضى ضمور العضلات، قائلة:" الإرادة السياسية تصنع المعجزات"، متابعة: الإرادة السياسية سبب أساسي في نجاح حصول مصر علاج علاج الضمور العضلي.



وقالت الدكتورة هالة زايد، إن وزارة الصحة إنشئت 25 مركز لفحص مرضى الضمور العضلي، متابعة: مراكز الضمور العضلي استقبلت 3635 مريض، من بينهم 153 مريض بالضمور العضلي الشوكي.

ونوهت وزيرة الصحة، أن هناك 4 أنواع من مرض ضمور العضلات، متابعة: هناك نوعين من العلاج، أحدهما يعمل على استبدال الجين المعطل المتسبب في الإصابة بالضمور العضلي.



واستطردت “هالة زايد” قائلة :" العلاج بـ استبدال الجين المعطل هو الأغلي، متابعة: يمكن علاج الضمور العضلي من خلال علاج أخر يعمل تعديل الجين وتغيير خصائصه.