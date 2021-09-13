ما هى أكاديمية الأميرة فاطمة.. وزيرة الصحة تجيب

قالت هالة زايد وزيرة الصحة، إن أكاديمية الأميرة فاطمة تعد صرح تعليمى لتعليم الطبى المهني، حيث تم إنشائها منذ عام 2005.





وأكملت “زاد” خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، : جاء اختيار اسم الأميرة فاطمة ليكون بمثابة رسالة إيجابية للجميع، مسترسلة: الاكايديمة ستضم الصرح التعليمى للتعليم الطبى المهنى، بالإضافة إلى الزمالة المصرية.





وتابعت: الأميرة فاطمة تبرعت بكل مجوهراتها لإنشاء جامعة القاهرة، ولهذا قررنا لإطلاق اسمها على الأكايديمة، مشيرة إلى أنهم بصدد عمل تمثال بورتوريه من الرخام فى البهو الرئيسى للأكاديمية للأميرة فاطمة.





وفي سياق آخر: كشفت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، عن سبب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الصحة، بمرضى الضمور العضلي.



وقالت "هالة زايد"، إن مرضى الضمور العضلي الشوكي يتعرضون لمعاناة كبيرة منذ بداية المرض، وحتى وصولهم إلى مرحلة فقدانه القدرة على الحركة والتنفس والبلع، متابعة: الأطفال يعانون كثيرا وكذلك الأهل ولهذا قرر الرئيس توفير العلاج الخاص بهم.



ولفتت "زايد"، إلى أن تكلفة علاج ضمور العضلات الشوكي تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار، مسترسلة: علاج الطفل الواحد يتطلب إنفاق يصل إلى 3 ملايين دولار.



وأكملت: بالرغم من ارتفاع سعر العلاج إلا أن الدولة تسعى إلى توفيره، وذلك لتقليل حجم المعاناة التي يعيشها الطفل والأهل، منوهة بأن علاج ضمور العضلات يمنع تدهور الحالة فقط، ولكنه لا يعمل على علاجها بنسبة 100%.

واستطرد: "يمكننا أن يحقق العلاج نجاحا بنسبة 100% في حالة اختيار العلاج الصحيح للحالة وفي الوقت المناسب.