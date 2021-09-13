طالبان تعلن شروط تعليم النساء في الجامعات بأفغانستان

أعلن وزير التعليم العالي في حكومة حركة طالبان، عبد الباقي حقاني، السماح للنساء بالدراسة في الجامعات، لكن بشرط الفصل بين الجنسين والالتزام بالزي الإسلامي.

وقال حقاني وفق ما نقلته وسائل إعلام: "سنبدأ في بناء البلاد على أساس ما هو قائم اليوم، ولا نريد إعادة الزمن إلى الوراء عشرين عاماً عندما كانت طالبان في سدة الحكم".

وتابع أن النساء سيتولين الدراسة للطالبات كلما تسنى ذلك، وسيستمر الفصل بين الجنسين في أماكن الدراسة تماشياً مع تفسير الحركة للشريعة الإسلامية.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "الحمد لله، لدينا عدد كبير من المعلمات. لن نواجه أي مشكلات في هذا الأمر. ستُبذل كل الجهود لتوفير معلمات للطالبات".

وقال حقاني إن الحجاب سيكون مفروضاً على الطالبات، لكنه لم يحدد ما إذا كان يقصد غطاء الرأس أم الوجه.