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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أفغانستان علي بركان.. تداول صور لعنصر من طالبان ممسكا برأس جندي بعد ذبحه

عناصر طالبان
عناصر طالبان

تحولت أفغانستان إلى منطقة مخيفة بالنسبة لدول العالم كله منذ أن أعلنت حركة طالبان سيطرتها على الحكم منذ أسابيع وبدأت في فرض سيطرتها على مناطق متفرقة من أفغانستان وبدأت تتزايد مظاهر العنف في الدولة.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، فإن صور لمقاتلين من حركة طاللبان ظهروا في الفترة الأخيرة ممسكين برأس أحد الجنود بعد فصل رأسه عن الجسد.

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وسادت حالة من الرعب والذهول بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وظهرت من خلال التعليقات على الصور التي أظهرت أحد مقاتلي طالبان وبيده رأس جندي بعد قتله وفصل الرأس عن الجسد والتباهي بذلك. 

 

ووفقا لما نشرته التقارير الدولية، فأن بحكم الزي الذي كان يرتديه الجندي فيبدوا أنه كان جنديا من الجيش الأفغاني، وأن أحد عناصر الحركة قام بتقييده وقتله كما ظهر مجموعة من المقاتلين خلفه يهتفون بصيحات النصر.

 

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه المجاهدين لم يتعدى الـ30 ثانية، وظهر من خلاله أحد عناصر طالبان وهو يتفاخر بقتل ذلك الجندي وبيده سكين ملطخة بالدماء.

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