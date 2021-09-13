"سنلتقي قريباً وهنغني".. تامر حسني يستجيب لطلب مريم كمال ضيفة صباح البلد

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنان تامر حسنى، استجاب لطلب ضيفة صباح البلد مريم كمال، لافتة إلى أنها بنت جميلة وموهوبة من ذوي الهمم تحب تامر حسنى وكانت تتمنى مقابلته.

وأضافت نهاد سمير، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مريم كمال عبرت عن مدى حبها الكبير للفنان تامر حسنى، وسرعان ما قام الفنان بنشر الفيديو الخاص بها على صفحته الشخصية قائلا:" سنلتقي قريباً وهنغنى للصبح".

وفى سياق آخر، نشر الفنان تامر حسني ، صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، صورة جديدة.

وظهر في الصورة رجل الأعمال الراحل محمود العربي، وعلق تامر حسني قائلا: "الحاج محمود العربي رحمه الله قصة كفاح و نجاح اتمنى كل متابعيني الكرام يعرفوا عنها و لو جمله ، أنا مكنتش اعرفه الحقيقة بس لما عرفت قصته وشوفت جنازته ومحبة الناس ليه ، حبيت إنكم تعرفوه وتعرفوا إزاي بدأ من تحت الصفر ، وبقى من أهم رجال الأعمال في تاريخ مصر وأكثرهم العمل في صمت ، قصه فعلاً محفزه لأي شخص نفسه ينجح ، شوفو علاقته الطيبة بموظفيه اللي مسميهم ولاده ، شوفوا الخير اللي في قلبه اللي خلى جنازته بالشكل دا ، ربنا يرحمه ويحسن إليه ويحسن خاتمتنا كلنا ، ربنا وحده بس اللي عالم بالقلوب اللي هيكرم و يسامح اصحابها بسببها ،ربنا يجعلنا منهم".

ووجه الفنان تامر حسني، رسالة، للفنانة آيتن عامر؛ بعد أدائها لأغنيته "عيونه دار"، وذلك عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



ونشر تامر، فيديو غناء آيتن عامر، وعلّق عيه: "يا أيتن إيه ده، ده أنتي مطربة زميلة وأنا مش عارف، اختارتي أغنية صعبة، وبجد غنيتيها هايل، برافو برافو، كنت مخضوض وأنا بسمعك، بس مخضوض حلو".

ونشرت آيتن عامر، أمس الخميس، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تغني من خلاله أغنية "عيونه دار" للفنان تامر حسني.



يذكر أن أغنية عيونه دار، للنجم تامر حسني، صدرت ضمن ألبوم "فري ميكس 4" عام 2005، إنتاج شركة "فري ميوزك" للمنتج نصر محروس.