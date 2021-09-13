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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الأزمة المالية.. 9 لاعبين يرحلون عن مصر للمقاصة

صدى البلد

تولى محمد عبدالجليل تدريب فريق مصر المقاصة خلفا لمحمد عظيمة الذى رحل عن الفريق الفيومى بسبب الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها النادى .

وانهي الفريق الفيومي الموسم المنقضى المركز الحادى عشر برصيد ٣٨ نقطة فى ترتيب جدول الدورى الممتاز.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز اللاعبين الراحلين عن مصر للمقاصة حتى الأن.

عبد الله مجدي إلى نادى بيراميدز

شيميلس بيكلي إلى نادى الجونة

أحمد مودي إلى فريق فاركو

خالد أوتشو إلى فريق يانج أفريكانز

باسم مرسي إلى نادى سيراميكا كليوباترا

صلاح عاشور إلى نادى الشرقية للدخان

عماد فتحي إلى فريق المقاولون العرب

أحمد عادل ميسي إلى فريق الاتحاد السكندري

كيفين موهيري إلى نادى صحم العماني

يذكر أن مسئولو نادى مصر للمقاصة قرروا حسم مصير مستقبل محمد عبدالجليل المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم من البقاء مع الفريق خلال الموسم الكروى الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة .

وعلم صدى البلد أن هناك جلسة ستجمع المسئولين عن الكرة فى نادى المقاصة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل وضع الرتوش الخاصة بالفريق وتحديد الصفقات بجانب حسم مصير عبدالجليل من البقاء .

وتفرض حالة كبيرة من الانقسام  نفسها على مسئولى نادى مصر للمقاصة بشأن مستقبل محمد عبدالجليل المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم من البقاء خلال الموسم الكروى الجديد .

وظهرت أصوات داخل مصر للمقاصة تطالب برحيل محمد عبدالجليل عن تدريب الفريق والتعاقد مع مدير فنى جديد يقود المقاصة فى الموسم المقبل ، فى ظل الرؤية بإن عبدالجليل لم يقدم المستويات الجيدة حتى الآن مع الفريق .

وفى المقابل ، يرى البعض الأخر ، أن محمد عبدالجليل يستحق فرصة جديدة فى قيادة المقاصة والاستمرار مع الفريق فى الموسم الكروى الجديد خاصة إنه عمل فى ظروف صعبة للغاية خلال الموسم الكروى الجارى نتيجة الموقف المالى المتأزم للمقاصة ورحيل عدد ليس بالقليل من النجوم عن الفريق .

المقاولون العرب الدوري الممتاز نادي بيراميدز المقاصة سيراميكا كليوباترا صدى البلد بيراميدز كرة القدم

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