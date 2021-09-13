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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد فراغ 13 شهرًا.. حكومة لبنان تبدأ أولى اجتماعاتها

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

انعقدت صباح اليوم الاثنين، أولى جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

وحسب موقع "لبنان 24"، تستهل جلسة الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الاثنين، بكلمات لكل من عون وميقاتي، ومن ثم يتم تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري.

ويسبق الجلسة التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة على درج حديقة الرؤساء، في حضور عون وميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

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والحكومة اللبنانية الجديدة أبصرت النور قبل يومين بعد سنة و3 أشهر من المماطلة، ليبدأ لبنان عهدا جديدًا مع شروع الوزراء التسليم والتسلم.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، التقى الرئيس عون كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن أمس الأحد، عن دعمه للحكومة الجديدة في لبنان، برئاسة نجيب ميقاتي، مؤكدًا أنه مستعد لحشد الجهود من أجل البلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية في بيان: "يرحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن توقيع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على مرسوم تشكيل حكومة في لبنان يوم الجمعة الماضي".

وأضاف البيان: "لقد تفاقمت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، وزادت من الصعوبات الحالية بسبب شلل القوة ونقص الوقود، لذلك على جميع الأطراف المعنية أن تظهر نفس العزم والقدرة على التسوية، وأن تتبنى بدون تأخير الإجراءات اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات الفورية والتوقعات المشروعة للشعب اللبناني، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

الحكومة اللبنانية الجديدة بعبدا نجيب ميقاتي ميشال عون لبنان

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