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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أب يستغيث بـ صدى البلد لعلاج ابنه من خلع في مفصل الحوض

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد حمدي رسالة مستغيثا بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج ابنه من خلع في مفصل الحوض .

وقال حمدي في شكواه أنا مقيم في محافظة كفر الشيخ وابني طفل عمره  3 سنوات ونصف ويعاني من خلع في مفصل الحوض مع قصر كبير جدا في عظمة الفخد وقال الدكتور المعالج  :" مش هينفع يتعمل عمليه تطويل ولكن يمكن أن يتم عملية  لف مشط الرجل وهذه  العملية مكلفة جدا".

وطالب وزيرة الصحة والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بابنه محمد أحمد حمدي  وعلاجه على نفقة الدولة وللتواصل مع مقدم الشكوى : 01063185223.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

كفر الشيخ صدى البلد بين الناس على نفقة الدولة وزيرة الصحة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء

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