عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرة شبابية لتقديم محتوى تثقيفي بلغة الإشارة لضعاف السمع..تفاصيل

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال محمد رشاد خبير ومترجم لغة الإشارة المصرية والدولية وصاحب المبادرة الشبابية لتقديم محتوى تثقيفي بلغة الإشارة لضعاف السمع، إن لغة الإشارة المصرية بها لهجات مختلفة،لافتًا إلى أن كل دولة عربية لها لهجة خاصة بها فى لغة الإشارة.

 

وأضاف رشاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الأثنين،ان الدول العربية تتخذ حوالي ٧٠% من قيمة الحصيلة اللغوية الموجودة فى لغة الإشارة.


وتابع رشاد" الإشارات الدولية معمولة خاصة للدول الاوروبية لتسهيل عملية التواصل مع بعضهم بعض،موضحا ان كل دولة لها لغة إشارة مستقلة".


وأردف "نحن أمام مجتمع متعطش ليجد ترجمة للغة الإشارة لبناء ثقافته وفكرته فى تربية الأبناء والثقافة الشخصية".

 

وناشد رشاد فى النهاية من يستطيع دعمه لإنشاء موقع خاص بهذه المبادرة و ابلكيشن موبايل لمساعدة الصم والبكم بالمجان".


اقرأ أيضا

طالب مصري يخترع نظارة للتواصل مع الصم والبكم

قال عمر عبد السلام الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة المنصورة، إن التواصل أبسط حقوق الإنسان وأن فكرته جاءت منذ 6 سنوات عند مقابلة شخص أصم ولم يستطع التواصل معه ومن هنا جاءت فكرة ترجمة الصوت للغة الإشارة دون تعلمها كما تقوم بترجمة الإشارة إلى صوت.

 

وأضاف "الطالب بفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة المنصورة"، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن فكرة اختراع نظارة للتواصل مع الصم والبكم جاءت بعد تجربة شخصية وموقف عن طريق الصدفة، و حدثت مشكلة بالسيارة فاضطروا للوقوف عند أحد المختصين بالسيارات، وكان ذلك الشخص أصمّ، فلم يكن من السهل التواصل معه.

 

وأشار، " وقتها تساءلت لماذا ليس هناك نظارة أو جهاز يوصل لغتي للصم لكي نستطيع التواصل معهم بلغة الإشارة، حيث تقوم النظارة بترجمة الكلام إلى لغة إشارة، حيث تعمل النظارة على ترجمة الإشارات إلى صوت للشخص السليم وبالتالي أستطيع فهمه، كما أنها تساعد الشخص على ترجمة الكتابة إلى لغة إشارة".

 

وأوضح، أن الفكرة بدأت بتطبيق على الموبايل لترجمة الإشارة ثم تطورت لنضارة تقوم بترجمة عدد من الكلمات حتى وصلت إلى الإصدار الحالي.
وأكد، أن الفكرة تقوم على الذكاء الاصطناعي واستغرق العمل وقت طويل لترجمة الإشارات وتحويلها إلى رسوم متحركة، موضحا أن الإصدار الجديد من هذه النظارة يحتوي على مايك وبطارية وتستطيع ترجمة النصوص المكتوبة أيضا وتتحول إلى لغة إشارة.

مبادرة شبابية لغة الاشارة ضعاف السمع اخبار توك شو لغة الإشارة المصرية

ترشيحاتنا

مدبولي يستجيب لمطالب أسرتين في جولة بمشروعات حياة كريمة بالقليوبية|صور

الدولار يرتفع أمام العملات الأجنبية خلال أسبوع.. تفاصيل وأرقام

في ذكرى ميلاد الشاويش عطية.. حكاية فيلم وصديق تسببا في وفاة رياض القصبجي

كائنات فضائية .. براز البطاريق يكشف عن مفاجأة

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

تداول أسئلة واجابات استاتيكا الثانوية العامة على جروبات الغش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في تصادم 3 سيارات وتروسيكل بأسيوط

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

3 آيات قرآنية تصلح حال أبنائك خلال شهر.. رددها صباحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

فيديو

فيديوجراف| فعل فاضح.. عقوبات تنتظر فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

قالي اقلعي التشيرت.. تفاصيل جديدة في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وسما

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ