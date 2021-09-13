خلال يوم.. سلطنة عمان تعلن عدم تسجيل أي وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، في الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لصحيفة "الشبيبة" العُمانية، سجلت وزارة الصحة بسلطنة عمان، 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وصفر وفيات خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في سلطنة عمان وصل إلى 303163 إصابة، و بلغ إجمالي الوفيات 4089 وفاة.

وأبلغت وزارة الصحة عن تعافي 89 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين 293343 شخصا.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.