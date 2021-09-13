سقوط طفلتين من الدور العاشر بسبب محادثة للأم على فيسبوك

أصبحت وسائل التواصل الإجتماعي تدفع بعض البشر إلى الانصراف عن الاهتمام بحياتهم الشخصية من أجل شبح جمع المشاهدات و تصوير مقاطع الفيديو و فتح مجال للحديث مع الآخرين من خلال البث المباشر .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن سيدة تدعي " أندريا"، تعيش في مدينة بوخاريست في رومانيا، أصيبت بالفزع حينما أخبرها أحد الجيران أن الإسعاف قامت بنقل طفلتيها إلى المستشفى بعد سقوطهما من الشرفة .

كانت "أندريا"، تتحدث إلى متابعيها عبر فيس بوك في بث مباشر، و لم تلتفت إلى أن طفلتيها البالغتين من العمر عامين، سقطتا من الشرفة من الدور العاشر .

أغلقت السيدة البث المباشر الذي كانت تتحدث مع متابعيها من خلاله، و ذلك بسبب سماعها لجرس الشقة يدق بشكل سريع و كأن أحدهم يوقظها من النوم، و فوجئت أنه أحد جيرانها يخبرها بأن الإسعاف طلبتها للحضور إلى المستشفى و ذلك بعد سقوط توأمها من الشرفة دون أن تشعر .

جدير بالذكر أن السيدة صدمت حينما وصلت إلى المستشفى و عثرت على طفلتيها جثثين هامدتين و لم تتمكن الإسعاف من إنقاذهما .