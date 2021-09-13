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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سقوط طفلتين من الدور العاشر بسبب محادثة للأم على فيسبوك

اندريا مع طفلتها
اندريا مع طفلتها

أصبحت وسائل التواصل الإجتماعي تدفع بعض البشر إلى الانصراف عن الاهتمام بحياتهم الشخصية من أجل شبح جمع المشاهدات و تصوير مقاطع الفيديو و فتح مجال للحديث مع الآخرين من خلال البث المباشر .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن سيدة تدعي " أندريا"، تعيش في مدينة بوخاريست في رومانيا، أصيبت بالفزع حينما أخبرها أحد الجيران أن الإسعاف قامت بنقل طفلتيها إلى المستشفى بعد سقوطهما من الشرفة .

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كانت "أندريا"، تتحدث إلى متابعيها عبر فيس بوك في بث مباشر، و لم تلتفت إلى أن طفلتيها البالغتين من العمر عامين، سقطتا من الشرفة من الدور العاشر .

أغلقت السيدة البث المباشر الذي كانت تتحدث مع متابعيها من خلاله، و ذلك بسبب سماعها لجرس الشقة يدق بشكل سريع و كأن أحدهم يوقظها من النوم، و فوجئت أنه أحد جيرانها يخبرها بأن الإسعاف طلبتها للحضور إلى المستشفى  و ذلك بعد سقوط توأمها من الشرفة دون أن تشعر .

جدير بالذكر أن السيدة صدمت حينما وصلت إلى المستشفى و عثرت على  طفلتيها جثثين هامدتين و لم تتمكن الإسعاف من إنقاذهما . 

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