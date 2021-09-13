عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمات الطبية لـ 28 ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة بالمنيا

مبادرة صحة المرأة
مبادرة صحة المرأة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة، في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المراة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم فحص  28 ألفا و548 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، مؤكدا استمرار تنفيذ اعمال المبادرة لتحقيق الأهداف المطلوبة وللوصول لكافة الفئات المستهدفة.

 

وزير الري ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال تبطين الترع ومخرات السيول بملوي

وزير الرى يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا

من جانبه، قال الدكتور احمد خليل  مدير ادارة الرعاية الأساسية ومنسق  المبادرات الرئاسية بالمحافظة، إن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل  سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها  إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الاورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.

المنيا صحة المراة محافظ المنيا المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وكيل وزارة الصحة الكشف على

ترشيحاتنا

هل يجوز زواج الرجل من أخت أخيه من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

بعد تحذير وزارة الصحة.. كل ما تريد معرفته حول مخاطر السجائر الإلكترونية

مشاجرات وتكسير أبواب.. ماذا يجري في وزارة الخارجية اللبنانية؟

بعد 25 سنة.. تلميذ أحمد منيب يعود للغناء بألبوم جديد

سلطنة عمان الأعلى عالمياً في نسبة تطعيم الأطفال ضد كورونا

سقوط طفلتين من الدور العاشر بسبب محادثة للأم على فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

لموظفي القطاع الخاص.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة الدورية

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

3 آيات قرآنية تصلح حال أبنائك خلال شهر.. رددها صباحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

فيديو

فيديو جراف|أعمدة من الدخان الأحمر.. اشتعال غابات إسبانيا لليوم الخامس

فيديوجراف| فعل فاضح.. عقوبات تنتظر فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

قالي اقلعي التشيرت.. تفاصيل جديدة في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وسما

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ