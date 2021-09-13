التدخين يدمر الصحة.. وصفة سحرية للتخلص من سموم السجائر والمعسل على الرئتين

بمكونات طبيعية

قالت وزارة الصحة والسكان، أن السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين كما هو شائع، كما أكدت أن لها نفس أضرار السجائر العادية بسبب وجود نيكوتين بها وغيره من المواد السامة التى تضر المدخنين ومخالطيهم.

ويعاني المدخنين من أضرار وخيمة بسبب النيكوتين المتراكم على الرئتين، لذلك قدمت دراسة جديدة وصفة سحرية لتناولها يوميا في الصباح على الريق للتخلص من السموم على الرئتين وفقا لموقع magazin.

وصفة سحرية للتخلص من سموم السجائر والمعسل على الرئتين

بصل.

سكر أو عسل أبيض.

2 ملاعق كركم.

زنجبيل.

طريقة تحضير وصفة للتخلص من سموم السجائر والمعسل على الرئتين

1- ضعي الماء في وعاء مناسب، ثم أضف السكر أو العسل ، ضعه على النار واتركه يغلي.

2- اضيفي البصل والزنجبيل ويضاف كلا المكونين إلى الماء المحلى.

3- عندما يغلي المزيج مرة أخرى، أضيفي الكركم، ثم خففي الحرارة، واطهيه على نار خفيفة حتى تقل كمية الماء بمقدار النصف.

4- ثم صفي المزيج واسكبه في برطمان، وعندما يبرد تمامًا ضعه في الثلاجة واحفظه حتى تستهلكه.

5- تناول ملعقتين كبيرتين من الإكسير في الصباح على معدة فارغة وفي المساء بعد ساعتين من تناول الوجبة.