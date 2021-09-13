عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأرقام .. محمد صلاح يسجل 100 هدف فى شباك 25 نادي إنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

وصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى الهدف رقم ١٠٠ فى الدورى الانجليزى كخامس اسرع لاعب فى تاريخ الدورى الانجليزى وكأسرع لاعب مصرى.

أربع لاعبين فقط وصلوا إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي في مباريات أقل من محمد صلاح وهم:

ٱلان شيرر 124

هاري كين 141

اجويرو 147

تيرى هنري 160

محمد صلاح 162

وأخرز محمد صلاح ١٠٠ هدف فى مرمى ٢٥ فريقا فى الدورى الانجليزى جاءت على النحو التالي:

٩ أهداف فى وستهام

٨ أهداف فى واتفورد

٨ أهداف فى بورنموث

٧ اهداف فى ارسنال

٧ أهداف فى ساوثهامبتون

٦ أهداف فى كريستال بالاس

٥ أهداف فى توتنهام

٥ أهداف فى نيوكاسل

٥ أهداف فى برايتون

٤ أهداف فى مانشيستر سيتى

٤ أهداف فى ليستر سيتى

٤ أهداف فى  هيدرسفيلد تاون

٤ أهداف فى ليدز يونايتد

٣ أهداف فى تشيلسى

٣ أهداف فى استون ڤيلا

٣ أهداف  فى ستوك سيتى

٢ أهداف فى مانشيستر يونايتد

٢ أهداف فى ولفرهامبتون

٢ أهداف فى ايفرتون

٢ أهداف فى ويست بروميتش

٢ أهداف فى فولهام

٢ أهداف فى نورويتش سيتى

هدف فى بيرنلى

هدف فى شيفيلد يونايتد

هدف  فى كارديف سيتى

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول الانجليزي ليفربول صلاح ليدز يونايتد توتنهام هاري كين فورد

ترشيحاتنا

صدمة للزمالك.. أول قرار لـ إيهاب جلال فى بيراميدز

برلماني: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور “إلزامي” على جميع مؤسسات القطاع الخاص

حكم صلاة الرجل بملابس خفيفة؟.. الإفتاء تجيب

طلعت يوسف: طموحاتي مع الإسماعيلي بلا حدود.. وهذه رسالتي للجماهير

شرطة أريزونا تحارب السائقين المتهورين بالدودج شالنجر

بخطوات بسيطة.. أفضل طرق للوصول إلى الملفات في جوجل درايف بدون إنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

لموظفي القطاع الخاص.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة الدورية

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

فى كندا .. حسام البدري يغسل أحزان رحيله عن منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

فيديو

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

فيديو جراف|أعمدة من الدخان الأحمر.. اشتعال غابات إسبانيا لليوم الخامس

فيديوجراف| فعل فاضح.. عقوبات تنتظر فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

قالي اقلعي التشيرت.. تفاصيل جديدة في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وسما

المزيد

ساحة رأي

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ