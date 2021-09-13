بالأرقام .. محمد صلاح يسجل 100 هدف فى شباك 25 نادي إنجليزي

وصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى الهدف رقم ١٠٠ فى الدورى الانجليزى كخامس اسرع لاعب فى تاريخ الدورى الانجليزى وكأسرع لاعب مصرى.

أربع لاعبين فقط وصلوا إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي في مباريات أقل من محمد صلاح وهم:

ٱلان شيرر 124

هاري كين 141

اجويرو 147

تيرى هنري 160

محمد صلاح 162

وأخرز محمد صلاح ١٠٠ هدف فى مرمى ٢٥ فريقا فى الدورى الانجليزى جاءت على النحو التالي:

٩ أهداف فى وستهام

٨ أهداف فى واتفورد

٨ أهداف فى بورنموث

٧ اهداف فى ارسنال

٧ أهداف فى ساوثهامبتون

٦ أهداف فى كريستال بالاس

٥ أهداف فى توتنهام

٥ أهداف فى نيوكاسل

٥ أهداف فى برايتون

٤ أهداف فى مانشيستر سيتى

٤ أهداف فى ليستر سيتى

٤ أهداف فى هيدرسفيلد تاون

٤ أهداف فى ليدز يونايتد

٣ أهداف فى تشيلسى

٣ أهداف فى استون ڤيلا

٣ أهداف فى ستوك سيتى

٢ أهداف فى مانشيستر يونايتد

٢ أهداف فى ولفرهامبتون

٢ أهداف فى ايفرتون

٢ أهداف فى ويست بروميتش

٢ أهداف فى فولهام

٢ أهداف فى نورويتش سيتى

هدف فى بيرنلى

هدف فى شيفيلد يونايتد

هدف فى كارديف سيتى