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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان..حكومة ميقاتي تتعرض لهجوم حاد لهذا السبب

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

أعربت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن خيبتها لاستبعاد السيدات من المشاركة في التشكيلة الحكومية باستثناء حقيبة وزارية واحدة، بعد أن كانت الحكومة السابقة تضم 6 وزيرات.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية  أشارت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إلى أنها تأمل في أن تتمكن الحكومة الجديدة من النهوض مجددا بالبلد وإيجاد الحلول للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون".

وتابعت في بيانها: "وإذ تعتبر الهيئة أن التشكيلة الحكومية لا تعكس مبادئ المساواة التي نص عليها الدستور، وكذلك تخالف المبادئ التي تضمنتها المواثيق الدولية التي التزم بها لبنان، تتوجه من كافة القيادات لمطالبتها باشراك اللبنانيات اللواتي أثبتن جدارتهن على مختلف الصعد في مراكز القرار، عبر العمل على أن تكون هناك كوتا نسائية في مختلف مراكز القيادة والتمثيل النيابي، تحقيقا للمساواة التي يتطلع اليها شابات وشباب لبنان".

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وكانت الرئاسة اللبنانية على حسابها في "تويتر" صورة تذكارية للحكومة الجديدة بحضور رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري.

وتوسط عون الصورة، وإلي جانبه رئيس الحكومة الجديد، نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، وبحضور الوزراء كافة، حيث أن هذه الحكومة اختلفت عن سابقتها بـ"العنصر النسائي"، إذ تتواجد وزيرة واحدة حاليا في لبنان، وهي نجلا رياش، كوزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، بينما الحكومة السابقة كان قد طغى فيها الحضور الأنثوي بست وزيرات. 

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