رئيس لبنان للحكومة الجديدة: أمامنا تحديات كبيرة.. وأوصيكم بالإقلال من الكلام

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، الحكومة الجديدة إلى العمل كفريق واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج إنقاذ للبلاد وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة له اليوم أمام الحكومة الجديدة التي أبصرت النور، وتبدأ أولى جلساتها برئاسة نجيب ميقاتي.

وأكد عون: "نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها ويجب ألا نضيع الوقت، إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة".

وطالب عون الحكومة الجديدة بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل، لافتا: "مطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض".

ولفت إلى أن الخارج والداخل يعول على نجاح الحكومة في معالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة، مؤكدا: "ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة".

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله بأن تضمن اللجنة الوزارية في البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وبدأت صباح اليوم الاثنين، أولى جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

وحسب موقع "لبنان 24"، تستهل جلسة الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الاثنين، بكلمات لكل من عون وميقاتي، ومن ثم يتم تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري.

ويسبق الجلسة التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة على درج حديقة الرؤساء، في حضور عون وميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

والحكومة اللبنانية الجديدة أبصرت النور قبل يومين بعد سنة و3 أشهر من المماطلة، ليبدأ لبنان عهدا جديدًا مع شروع الوزراء التسليم والتسلم.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، التقى الرئيس عون كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة.

