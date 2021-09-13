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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم صلاة الرجل بملابس خفيفة؟.. الإفتاء تجيب

حكم صلاة الرجل بملابس
حكم صلاة الرجل بملابس خفيفة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز فى وقت الحر أن يصلى الرجل بفانلة حمالات أم يجب عليه أن يغطى ذراعيه؟”.


وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز أن يصلى الرجل بفانلة حمالات، لأن عورة الرجل فى الصلاة من سرته إلى ركبتيه.


وأشار أمين الفتوى خلال فيويو عبر قناة دار الإفتاء علي يوتيوب الى أنه من الأولى والأفضل أن يغطي الرجل ذراعية أثناء الصلاة، لأنه قد ورد فى السنة النبوية ذلك.

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حكم صلاة الرجل بالملابس الداخليه فى الصيف

قال أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن الله سبحانه وتعالى اشترط على العبد (ذكر و أنثى) أن يقف بين يديه ساتراً لعورته ، موضحاً أن العورة عن الرجل ما بين السرة والركبة وعند المرأة كل جسمها ما عدا وجهها وكفيها وأبو حنيفه ذكر أيضا الرجلين.

تابع أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج"المصري أفندي" المذاع على فضائية "المحور"، أن عندما يقف العبد بين يدي الله لابد أن يكون ملابسه نظيفة طاهرة معطرة  فى أحسن أحواله، موضحاً أن الوقوف بالملابس الداخليه بين يد الله مخل بشروط الصلاة وهى ستر العورة لأن الشورت لا يستر العورة.

وأكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن ثياب العمرة والحج ساتره للعورة ، منوهاً إلى أنه ما زال هناك فتوى بجواز عدم صلاة الجمعة فى المسجد لأصحاب الأمراض المزمنة والكورونا ولكن إذا تمكن الإنسان اتخذ كافة الاحتياطات مع الحفاظ على التباعد . 

 

حكم صلاة المرأة بثوب نصف كم عليه خمار

حكم صلاة المرأة بثوب نصف كم عليه خمار .. قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة المرأة بثوب نصف كم عليه خمار، تجوز إن كان الخمار مغطيًا لجسد المرأة ولا يظهر منه شيء من عورتها.

 

حكم الصلاة بشورت فوق الركبة


وأكد «شلبي» أن صلاة الرجل بشورت تحت الركبة؛ جائزة ما دام لم يُظهر شيئًا من عورته في جميع حالات الصلاة، مؤكدًا أن عورة الرجل من سرته إلى ركبتيه.

وأضاف «أمين الفتوى» ردًا على سؤال: "ما حكم الصلاة بـ شورت فوق الركبة؟"، أن الركبتين إذا كانتا ظاهرتين من الشورت، فلا تصح الصلاة؛ لأنه سيترتب على ركوعه أو سجوده ظهور شيء من عورته، مؤكدًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة. 

 

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